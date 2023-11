São Paulo

Após pedido do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), a CPI de Violência e Assédio Sexual da Casa aprovou pedido de intimação contra o empresário Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians.

Ele tem como adversário na eleição do clube André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, que tem Leite como vice.

Segundo reportagem do Blog do Paulinho, que obteve áudios de conversas entre Melo e um sócio, o empresário teria se referido a uma cozinheira do União Barbarense, clube de futebol do interior paulista, utilizando termos gordofóbicos e racistas.

Presidente da Câmara Municipal de SP, Milton Leite (União Brasil), no plenário da Casa - André Bueno-14.abr.2023/Rede Câmara SP

Eles devem ser chamados a depor em 21 de novembro, quatro dias antes da eleição no Corinthians.

Em reunião de líderes do Legislativo paulistano no final de outubro, Leite disse que precisava conversar com Sandra Tadeu (União Brasil), presidente da CPI, a respeito de uma denúncia contra um dos candidatos na eleição do clube. A Câmara Municipal recebeu uma denúncia contra Melo em 28 de outubro.

"Vocês intimem ele [Melo] para prestar esclarecimentos. Prática de racismo dentro do Corinthians. Um dos candidatos cometeu... É lamentável. Tenho a denúncia, formalizo e entrego para que a comissão processe", disse Leite, solicitando ainda que a suposta vítima do empresário seja ouvida e depois ele seja convocado.

"Convoca ele, de imediato. Evidentemente antes do dia 25 [de novembro, data da eleição no Corinthians]", completou o presidente da Câmara.

Nesta quarta-feira (8), durante reunião da CPI, Sandra Tadeu disse ter recebido uma denúncia a respeito do tema e colocou em votação um requerimento de intimação para que a suposta vítima e Melo sejam chamados a depor na Câmara, que então foi aprovado.

Leite diz ao Painel que deu encaminhamento a uma denúncia recebida pela Câmara e que não há perseguição a Melo. Ele ainda afirma que a investigação vai continuar após a eleição do Corinthians.

"Fiquei assustado com o teor da denúncia assim que vi o conteúdo. Não é um processo só contra ele, mas contra qualquer racista. Vou trabalhar para que o Corinthians não tenha um racista na presidência. Ele deveria ter vergonha de se candidatar a presidente do Corinthians, a torcida não se identifica com racismo", disse o presidente da Câmara.

Em nota, Melo afirma que Leite expôs seu "objetivo autoritário" ao "usar toda a estrutura pública da Câmara para atender seus interesses pessoais como candidato na eleição do Corinthians". Em outubro, o empresário gravou um vídeo com a cozinheira que teria sido xingada no qual ela veste a camisa de sua campanha e diz que ele é "uma pessoa bacana" e "muito respeitador".

Melo enviou uma representação ao Ministério Público de São Paulo em que acusa o presidente da Câmara Municipal de abuso de poder.