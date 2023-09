De acordo com várias estimativas, até o final de 2024 começará a funcionar o terminal portuário multifuncional de Chancay, considerado como uma das obras mais ambiciosas para impulsionar o comércio internacional na América do Sul.

O projeto possui caráter privado e o investimento é estimado em mais de US$ 3,6 bilhões. Seus acionistas são a empresa de capital chinês Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), com uma participação de 60%, e a peruana Volcan Compañía Minera, com 40%. É o primeiro porto privado de uso público no Peru, o que significa que o titular é proprietário do terreno onde o porto funcionará e pagará um tributo pelo uso da área aquática, diferenciando-o assim dos portos de propriedade pública, concessionados e operados inteiramente pelo setor privado.

Devido a suas características geográficas e de conectividade, a localização do projeto é ideal para a construção desse tipo de megaprojeto, pois o distrito de Chancay está localizado apenas 80 km ao norte de Lima, o que permitirá descongestionar as operações do porto de El Callao, que se encontram saturadas, apesar dos esforços de seus atuais operadores para ampliá-lo e torná-lo mais eficiente. Por isso, o terminal portuário multifuncional de Chancay pretende se posicionar como um dos espaços logísticos mais modernos e eficientes do Peru, com tecnologia de ponta para receber os maiores navios porta-contêineres do mundo.

Projeto do porto de Chancay, no Peru - Divulgação

Para o Peru, os benefícios com esse projeto são inegáveis. Em primeiro lugar, o porto de Chancay contribuirá para um maior dinamismo de sua economia, bem como para a melhoria da competitividade de suas exportações. Ele também gerará novas oportunidades comerciais e de negócios para o Peru, tornando-o o primeiro centro de logística do Pacífico na América Latina a fazer negócios com o continente asiático e, em particular, com a China. Além disso, e devido à sua localização e rotas de acesso, o projeto gerará oportunidades para cargas provenientes do leste e da serra central do país, aumentando assim sua competitividade frente a outros mercados.

Em segundo lugar, os responsáveis pela obra afirmam que ela gerará 10.000 novos empregos tanto diretos como indiretos, além de impulsionar o desenvolvimento do entorno e os intercâmbios comerciais, embora seus detratores alertem sobre seu impacto social e também denunciem danos ambientais como consequência de sua construção e posterior operação.

Em nível da região sul-americana, o novo porto de Chancay é muito importante porque será um hub que movimentará cargas de e para o Chile, Equador e Colômbia. Além disso, e como um grande objetivo estratégico, o porto será uma das principais conexões da China com os países da costa oeste da América do Sul, servindo assim como uma ponte para o crescente comércio de mercadorias dessa região com a Ásia-Pacífico, hoje a mais dinâmica do mundo.

A relação do Peru com a China está em seu melhor momento. O Peru assinou com este país um acordo de livre comércio que atualmente está em processo de otimização, o que permitiu que o gigante asiático se tornasse seu primeiro parceiro comercial após a entrada em vigor do acordo. Além disso, há uma década, ambos os países elevaram suas relações diplomáticas ao nível de Associação Estratégica Integral, o que ajudou a consolidar a amizade e a cooperação em diferentes campos. Finalmente, no ano passado, o Peru tornou-se formalmente membro do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e, em 2019, assinou o Memorando para a participação do Peru na Iniciativa do Cinturão e Rota, um plano de investimento massivo para construir grandes projetos de infraestrutura em todo o mundo, lançado pelo presidente chinês Xi Jinping em 2013.

Localização do porto de Chancay (em vermelho), no Peru - GoogleMaps

Precisamente, para alguns, o projeto do porto de Chancay está enquadrado na chamada Rota Marítima da Seda, que poderia transformar o Peru em uma potência comercial na América Latina e será um valioso instrumento para o fortalecimento das relações de amizade e cooperação com a China nos próximos anos.

Para outros, no entanto, esse projeto faz parte do grande plano geopolítico da China para ampliar sua esfera de influência, desenvolver seu comércio, aumentar sua riqueza e aumentar seu poder diplomático e militar. Nesse sentido, existe uma grande preocupação por parte de alguns países, especialmente dos Estados Unidos, de que o aumento da presença e da influência da China na região por meio desses investimentos represente uma potencial ameaça ao criar uma excessiva dependência dos laços comerciais e creditícios com este país, os quais geram, além disso, um alto déficit comercial e uma elevada dívida.

Como dissemos anteriormente, a região da Ásia-Pacífico é altamente relevante para o desenvolvimento de nossa região e oferece oportunidades sem precedentes. No entanto, esse ainda é um mercado inexplorado e teria um impacto enorme na economia, no comércio e nos investimentos. Portanto, a instalação do porto de Chancay contribuirá significativamente para esse processo como um elemento dinamizador, especialmente no contexto atual de competição estratégica entre as duas maiores potências mundiais, como são os Estados Unidos e a China.