Dadas suas críticas destemperadas à imprensa, a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, parece que não entende muito bem a função primordial do jornalismo nos regimes democráticos: a de fiscalizar as atividades de governo.

Após instigar o linchamento virtual de uma jornalista de O Estado de S. Paulo, voltou sua artilharia para um editorial desta Folha. Por óbvio a imprensa não está isenta de críticas, o problema é como a crítica é feita.

Podem-se apontar erros factuais de um texto sem acusar má-fé da autoria, quando não há indícios para o achaque. Do contrário, trata-se de um ataque narcisista cujo intuito é apenas instigar militância e acirrar polarização, que prejudica projetos de esquerda e de direita alternativos ao petismo e ao bolsonarismo.

Sobre o editorial "Delírios petistas", Hoffmann disse que a Folha quer "um país sem o PT". Ora, mas o texto elogia a racionalidade solitária do ministro da Fazenda ante teses econômicas heterodoxas. Fernando Haddad não é filiado ao PT?

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) - Adriano Machado - 10.nov.22/Reuters

A deputada ainda usa espantalhos, afirmando que, segundo o editorial, "pode existir um país sem investimentos públicos e renda para a população". Já o texto diz que alto gasto público se justifica quando há recessão e que não pode ser política pública contínua, sob o risco de se cair numa "espiral de dívida, inflação, juros e baixo crescimento". Inflação, como se sabe, corrói a renda dos trabalhadores, afetando de modo cruel os mais pobres.

Hoffmann não rebate nenhum dos dados publicados, como o gasto público equivalente a 40% do PIB no Brasil, um dos maiores do mundo, e se restringe a imputar "fake news".

Lembremos que esse termo foi cunhado por Donald Trump e virou palavra de ordem de Jair Bolsonaro (PL). O PT dá continuidade ao mesmo método infantil que desvaloriza a função social da imprensa só porque não quer ser contrariado. Deveria buscar exemplos menos autoritários, parar de birra e trabalhar de fato para resolver os diversos problemas do país, em vez de piorá-los.