Uma visita inesperada de sua melhor amiga, que está aos prantos.

"Que houve, amiga, o que que aconteceu?"

"Uma tragédia. Lembra que te falei que ia fazer meu mapa astral?"

"Ela fez alguma previsão barra pesada?"

"Ela disse que eu não sou taurina. Um negócio de cúspide de não sei lá mais o quê... Enfim, a moral da fábula é que.... Na verdade, eu sou de áries."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 26 de dezembro de 2023 - Folhapress

"Não. Não pode ser. Vamos atrás de uma segunda opinião."

"Eu fiz ela checar mil vezes. Ainda tenho uma cacetada de planeta em Áries: Mercúrio, Vênus, Marte. Até a Lua, pode olhar."

"Amiga, eu te conheço, fica tranquila. Você não é esse monstro que tá dizendo aqui. Se bem que isso justifica uma série de vacilos. Agora você tem a desculpa perfeita."

"Ah, mas para isso eu já uso a carteirada do meu ascendente em Escorpião. Se as pessoas descobrem que tenho Sol em Áries, vou ser vítima de arianofobia."

"Na empresa em que eu trabalho, o RH nem contrata mais quem nasce entre o final de março e o de abril, sabia?"

"Tem que ter uma solução. No caminho para cá fiz uma pesquisa e descobri um ritual de mudança de signo no interior de São Paulo. Você bebe uma garrafa pet de dois litros de Ayahuasca. Depois, te enterram vivo na mata fechada, só com um buraquinho para você conseguir respirar. No dia seguinte, doze horas depois, te desenterram e você sai com sol em Sagitário e ascendente em Touro, é uma maravilha."

"Ou você pode ser transigno também. Aí vai de acordo com o signo que você se identifica. Eu, por exemplo, nasci libriano, mas desde criança sempre me identifiquei mais com Aquário. Sempre fui mais excêntrico, sociável, criativo. Daí digo que eu sou aquariano, entendeu?"

"Peraí, você não é aquariano?"

"Sou aquariano, acabei de falar."

"Gostei disso, hein!"

"Amiga, você sabe o que isso significa? Os nossos mapas não são compatíveis. Nossa amizade pode acabar em ruína, block no Whatsapp, processo penal."

"A não ser que você volte a ser Libra. Aí a gente teria signos complementares, olha que graça."

"Melhor assim. Eu que não vou bater de frente com Satanáries."

"Que ponderado da sua parte. Típico de librianos."