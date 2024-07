Paris

A maior vítima do assalto ao ex-jogador de futebol Zico foi a mulher dele, Sandra Carvalho de Sá, com quem é casado há 49 anos. Era dela a mala levada do porta-malas do carro que transportava o casal em Paris na noite de quinta (25).

O ex-jogador de futebol Zico ao lado da mulher, Sandra Carvalho de Sá, em Paris - @zico/no Instagram

Na bagagem roubada estavam pulseiras e um colar de diamantes que o marido deu de presente a ela, relógio, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie. A polícia, de acordo com a imprensa francesa, estimou o valor total do prejuízo em R$ 3 milhões.

O próprio Zico foi a uma delegacia especializada em roubo de joias para registrar a queixa, acompanhado por advogados e por dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Ao chegar, ele foi reconhecido pelos policiais, que pediram para tirar fotografias ao seu lado. A paciência do craque, que mesmo diante do infortúnio sorriu para as imagens e tratou a todos muito bem, impressionou os advogados e os dirigentes.

Zico ficou na delegacia até cerca de 4h da madrugada fazendo o relato.

Segundo contou à polícia, ele e Sandra tinham deixado as malas em um centro de apoio do COB nas proximidades do Parque La Villette, em Paris, para ir à festa de abertura da Casa Brasil, o espaço de eventos do país nas Olimpíadas.

Na volta, eles entravam na van reservada para levá-los ao hotel quando um homem que se passava por manobrista começou a apressá-los, dizendo que o carro não poderia ficar muito tempo estacionado onde estava.

O motorista, o craque e Sandra entraram no veículo e partiram.

Pouco depois, uma luz amarela começou a apitar no painel da van, avisando que o porta-malas estava aberto. O motorista desceu do veículo, fechou o bagageiro e seguiu viagem.

Quando chegaram no hotel, eles perceberam que tinham sido vítimas de um assalto.

Zico fez uma postagem nesta sexta (26) em suas redes sociais dizendo que está bem e se recuperando "do choque".

Os advogados agora estão providenciando um novo passaporte para Sandra.