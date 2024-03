A cliente entra na farmácia e aborda um atendente.

"Boa tarde, onde é que ficam os absorventes?"

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

"É nessa prateleira. A senhora tem alguma preferência?"

"Quero levar um interno, por favor."

"Pronto. Só passar no caixa."

"O que é isso?!"

"A senhora não pediu um absorvente interno? Temos outras opções, se for o caso."

"Está insinuando que meu canal vaginal é largo demais?"

"De forma alguma, senhora."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 26 de março de 2024 - Folhapress

"Então por que escolheu o tamanho super?"

"Achei que era o mais garantido para evitar vazamentos."

E desde quando vocês entendem tanto assim de menstruação? Eu sei bem como funciona a cabeça dos homens. Você escolheu o maior tamanho porque acha que eu tenho um vale do eco entre as pernas."

"Eu nunca disse isso."

"O que mais você acha que cabe aqui dentro? As vigas da perimetral? O tatuzão do metrô? A mansão da Virginia Fonseca? O túnel do El Chapo? O closet da Sabrina Sato? Por que não me recomenda uma fralda geriátrica logo? Será que o tamanho G dá conta? Não tem uma extragrande, não?"

"Só quis ajudar. A senhora não acha que está exagerando?"

"Você dá a entender que eu deveria comprar meus absorventes em Itu, e eu que estou exagerando? Vai pôr a culpa na TPM? Dizer que é porque eu estou naqueles dias? Uma mulher menstruada não pode fazer uma reclamação sem ser descredibilizada? É pedir muito, deixar meus níveis de estrogênio e progesterona fora dessa discussão? Pois saiba que as mulheres estão cansadas de serem constrangidas por causa de um processo natural e…"

A gerente da farmácia interrompe a conversa.

"Algum problema?"

"Pedi um absorvente interno, e seu funcionário comparou minha vagina à zaga do Vasco."

"Já entendi o que aconteceu. Ele escolheu o super, não foi? A senhora me desculpe. Nosso atendente está em treinamento ainda. É muito inexperiente."

"Tentei explicar para ele, mas é impressionante como a menstruação ainda é um tabu para a maioria dos homens."

"Vamos fazer o seguinte, pode escolher qualquer modelo de absorvente e ele sairá como cortesia da casa."

A cliente encara o pacote de absorventes de tamanho super nas mãos.

"Vou levar esse mesmo então, mas só porque meu fluxo é intenso."