Casal na cama, pronto para dormir, quando ela faz uma investida e agarra o namorado. Ele parece surpreso:

"Ué. Você não estava menstruada?"

"Não tem problema. Eu tirei o absorvente interno."

O namorado pula da cama, em pânico.

"Você tirou ele aqui?! No meu quarto? Onde ele está?"

"Joguei no lixo. Algum problema?"

"É que nesse lixo eu só jogo lenço sujo de catarro, camisinha usada. Esse tipo de coisa é melhor jogar no lixo do banheiro. Mais higiênico."

O namorado pega a lata de lixo com ojeriza, virando a cara, e a leva para o banheiro da suíte.

"Não sabia que você tinha tanto nojo assim."

"Que isso, linda, tá me achando com cara de vegano? Como é mesmo o nome do vampiro do 'Crepúsculo'? O personagem do Robert Pattinson? Minha ex-namorada só me chamava assim."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 30 de outubro de 2023 - Silvis/Folhapress

"Edward. Ela te chamava assim por que você fica pálido quando alguém fala de menstruação?"

"Pálido, eu? Isso é pressão baixa, porque eu levantei muito rápido. E ela me chamava assim porque eu adoro… sangue. Sangue de menstruação."

"Jura? Então é seu dia de sorte."

"Só vou pegar uma toalha pra não sujar o lençol. Cuidado para não espirrar, pelo amor de Deus, se não esse quarto vai ficar igual cenário de filme do Tarantino. Sangue pra tudo que é lado."

O namorado volta do banheiro trazendo uma toalha e a cortina do box.

"Melhor usar isso aqui também, que é impermeável. Mais prático. Aí a gente bota a toalha por cima, já são duas camadas de proteção. Putz. Mas essa toalha aqui não vai rolar. Foi minha avó que me deu de presente, tem meu nome bordado nela. Falta de respeito. Vou pegar outra."

"Amor, deixa pra lá. A gente pode assistir a um filme."

"Como assim, linda? Pra depois você ficar falando por aí que eu sou desses caras que tem nojinho de coágulo? Me revira o estômago… Quando eu penso nesse tipo de homem. Senti até um refluxo aqui, juro. Um grande guerreiro não teme sujar sua espada de sangue."

"Tem certeza? Sua cara tá horrível."

"Essa cara feia aqui é fome. Você sabe muito bem que eu gosto do meu bife mal passado."

"Nossa. Agora eu que fiquei enjoada. Perdi a vontade, sério."

"Tudo bem, fazer o quê? Mulher é cheia de frescura, mesmo."