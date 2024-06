Brincos no formato de lagostas em promoção. Um bebê palestino decapitado por um bombardeio israelense. O cachorro mais velho do mundo se chama Spike e é um chihuahua de 23 anos. Matéria jornalística sobre a mulher que matou o namorado com um brigadeirão envenenado. Enquete: Comer cocô uma vez e ninguém ficar sabendo ou nunca comer cocô e todo mundo achar que você comeu? Filhotes vira-latas para adoção, resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul.

(Já não sei o que estou buscando quando rolo minha linha do tempo. Interagir com meus amigos? Me distrair? Me informar? Me divertir? Me revoltar? Tudo isso ao mesmo tempo? A resposta talvez não seja nenhuma das anteriores. Abro esses aplicativos sem pensar, sem porquê nem pra quê, com uma naturalidade artificial que me proponho a questionar nessa coluna.)

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 3 de junho de 2024 - Silvis/Folhapress

Trecho de uma apresentação de stand up em que a comediante começa tirando sarro de um casal poliamoroso na plateia e acaba confessando seu desejo de transar com seu falecido pai. Trânsito astrológico: Sol em conjunção com Vênus e Júpiter em trígono com Plutão, atmosfera propícia para um maior intercâmbio entre as pessoas. Notícia sobre uma seita envolvendo a morte de uma mulher, uma rede de salões de beleza, o uso indiscriminado de cetamina, estupros e abortos. Clarice de biquíni nos Lençóis Maranhenses.

(Sigo anotando tudo o que "acontece" diante dos meus olhos ao longo de cada breve acesso às minhas redes. A tentativa esdrúxula de capturar um conteúdo efêmero, aleatório e impactante, a princípio, parecia uma grande perda de tempo. Descobri que nem toda perda de tempo é inútil.)

Relato bem-humorado de um amigo que esqueceu que tinha botado água para ferver, correu desesperado para a cozinha e descobriu que tinha se esquecido de botar a água para ferver. Notícia sobre a polêmica PEC 3/2022, que permite a privatização do acesso às praias do litoral brasileiro e gerou uma "guerra" nas redes sociais entre um jogador de futebol e uma atriz.

(Nas configurações do celular, descubro que gasto uma hora e meia, diariamente, no Instagram. Essa constatação me faz sentir vergonha, mas principalmente alívio, por não ter enlouquecido. Em uma demonstração de carinho à minha massa encefálica, limitei o uso do aplicativo. Não sei como essa uma hora e meia será preenchida daqui para a frente, mas com certeza, com muito menos).