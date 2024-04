A cantora Ludmilla enfrenta um cancelamento por cenas projetadas em sua apresentação no Coachella, nos EUA. Imagem de um cartaz com a frase "só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas" aparece misturada a outras dezenas do filme de três minutos, dirigido por Ana Julia Theodoro. Os críticos apontam apologia à intolerância religiosa, pois reforça o preconceito contra uma linhagem de Exus.

Fui criada na umbanda, com um terreiro nos fundos de casa e com a mãe que incorpora Preto Velho. Há, de fato, muito preconceito no mundo, mas o que mais falta é interpretação de texto, compreensão sobre expressão artística e a vontade desenfreada de criar espantalhos para que cada um exerça o pequeno fascista que tem dentro de si.

A histeria no caso da funkeira é um exemplo de como parte da esquerda decidiu se comportar, em franca autofagia. Não aceita pluralidade de pensamento e de expressão entre aqueles que se identificam na mesma zona do espectro político. Há uma pressão invisível, sob a ameaça de cancelamentos, para que qualquer um, inclusive aliados, sejam tutelados e condenados caso ajam fora de uma cartilha imaginária que passou a reger a esquerda.

Ludmilla é preta e lésbica, fez o L, sofre racismo e homofobia, sobre os quais se posiciona. Sua apresentação começa com um belo áudio em defesa das liberdades individuais. O vídeo do show é exatamente o que ela afirmou ao rebater as críticas. São flagras das franjas mais pobres do Rio, com denúncias sobre um cotidiano miserável, violento e cheio de preconceito.

A única intolerância no episódio é de quem tenta supervisionar a liberdade de expressão com a prerrogativa do lugar de fala e ignora que é só autoritarismo mesmo. Dizer como Lud e Ana Julia deveriam se expressar é censura, com o mesmo ranço fedido da direita que tenta boicotar exposições LGBTQIA+ ou que joga livros no lixo. E, assim, a esquerda engole a esquerda.