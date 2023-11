A derrota do Brasil para a Argentina nesta semana, no Maracanã, não pegou mal só em terras brasileiras. Além do grande destaque que a imprensa internacional deu à briga nas arquibancadas, aqui na Europa sobraram críticas ao momento que a seleção pentacampeã mundial vive em campo.

Na Espanha, o jornal Marca afirmou que a Argentina aumentou a crise brasileira com "outro Maracanazo". O As disse que o Brasil termina o ano com uma "grave crise de identidade".

O francês L’Équipe lembrou que essa foi a primeira derrota em casa em uma partida de Eliminatórias, depois de descrever as cenas de crianças chorando por causa da confusão generalizada.

O italiano La Gazzetta dello Sport terminou a crônica do jogo falando de mais "um recorde amargo" para a seleção, a terceira derrota seguida em Eliminatórias, e chamando o que aconteceu antes no estádio de "caos" e "guerra".

E a Sky Sports britânica mostrou que a seleção brasileira está "em queda livre" na tabela de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Brasil se deu mal contra a arquirrival Argentina - Eduardo Anizelli - 21.nov.23/Folhapress

Vergonha mundial, mas o Brasil não é o único. Tem muita seleção europeia com tradição sob imensa pressão.

Em um momento de definição de vagas para a Eurocopa do ano que vem, a tetracampeã mundial Itália escapou por pouco de outro vexame. Já tem deixado sua torcida envergonhada por ter ficado fora das duas últimas Copas do Mundo, apesar de ter ganhado o título europeu entre os dois torneios, em 2021. E, nesta semana, para garantir a vaga na Euro-2024, não podia perder para a Ucrânia. Conseguiu a classificação no sufoco, com um 0 a 0. Lesões recentes, escândalos de jogadores suspensos por apostas ilegais e novo treinador são parte do pano de fundo.

Eliminada de forma precoce e dolorosa na fase de grupos da última Copa –pela segunda vez seguida em um Mundial, aliás– a Alemanha, de novo, encerra o ano de forma péssima. O lado bom é que, por ser anfitriã da Euro, tem vaga garantida. Ao mesmo tempo, continua muito pressionada para chegar ao torneio em alto nível. Na última terça-feira (21), perdeu para a Áustria em um amistoso. Para completar, Leroy Sané empurrou Phillipp Mwene pelo pescoço e rosto e foi expulso pela primeira vez na carreira.

Os alemães terminam 2023 com só três vitórias em 11 partidas. Foi a segunda derrota seguida de Julian Nagelsmann desde que assumiu o comando da seleção tetracampeã mundial em setembro. O treinador disse que faltou união ao time em campo.

Jogadores da Alemanha lamentam derrota em Viena - He Canling - 21.nov.23/Xinhua

Até a Inglaterra, que tem uma safra boa de talentos, com nomes como Jude Bellingham, Phil Foden, Marcus Rashford, Bukayo Saka e o indispensável Harry Kane, foi criticada depois de ter empatado nesta semana com a Macedônia do Norte –66ª no ranking da Fifa. Fora a tensão que sempre paira sobre os ingleses antes de qualquer torneio importante –já que o único grande título internacional no masculino foi o da Copa do Mundo de 1966.

Ainda há casos piores, como o de torcedores que nem ver sua seleção em uma competição conseguem, mesmo tendo alguns dos maiores craques do planeta na atualidade. Caso da Noruega, que não foi para o Mundial do Qatar e não estará na Euro. Erling Haaland, do Manchester City, vai ter que mostrar seu talento na Premier League, assim como Martin Ødegaard, craque do Arsenal.

Portanto, se você está frustrado com o desempenho do Brasil em campo, saiba que não é o único. Quando se trata do futebol de seleções, a grama do vizinho nem sempre é mais verde.