O número de casos de febre maculosa no estado de São Paulo caiu 27,5% em 2022 em comparação com o ano anterior, segundo um levantamento da secretaria estadual de Saúde

Foram 63 infecções no ano passado, ante 87 em 2021. A febre maculosa é uma doença infecciosa, transmitida pelo carrapato-estrela. Se não descoberta a tempo, o paciente pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia após o início dos sintomas.

Área com indicação de risco de carrapato em Ribeirão Preto; casos em Campinas estão sendo investigados - Edson Silva - 9.nov.11/Folhapress

Neste ano, o estado registrou 13 pacientes infectados, segundo informações repassadas pelos municípios ao Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE). Os números, porém, não incluem os casos do surto atual que ocorre em Campinas, no interior paulista, pois eles ainda não estão registrados no sistema.

A cidade notificou mais um caso suspeito de febre maculosa e contabiliza cinco no total até o começo da tarde desta quarta-feira (14). A paciente, uma mulher de 38 anos, esteve na Fazenda Santa Margarida em um show do cantor Seu Jorge.

O evento com o cantor ocorreu no dia 3 de junho, sete dias depois da Feijoada do Rosa, evento que reuniu 3.500 frequentadores, segundo a organização, e que já contabiliza quatro mortos, sendo três com confirmação da doença, e uma quarta, uma adolescente de 16 anos, que aguarda resultado do exame laboratorial.

A fazenda é considerada o local provável de infecção, de acordo com a prefeitura, que classifica o quadro como um surto da doença.

Segundo o levantamento da secretaria de Saúde, o número de mortes também havia caído em 2022: foram 44, contra 48 em 2021.

Em 2018, o estado de São Paulo registrou 115 infectados, o maior número de casos desde o início da série histórica em 2007. Já em 2015, ano recorde de mortes pela doença, a febre maculosa vitimou 64 pessoas.

Desde 2007, a doença matou 1.215 pessoas em SP.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH