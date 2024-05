São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais uma montagem em que tenta relacionar uma decisão do governo Lula (PT) de colocar em sigilo os números de fugas em presídios brasileiros a Guilherme Boulos (PSOL), que não teve participação na medida. O deputado federal decidiu, então, processar Bolsonaro.

Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e terá como adversário o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem Bolsonaro como aliado.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante entrevista à Folha - Karime Xavier-18.jan.2023/Folhapress

Em seu perfil no X (antigo twitter), Bolsonaro publicou no domingo a reprodução de uma reportagem do site Metrópoles com o título "Governo coloca em sigilo números de fugas em presídio brasileiros".

No entanto, o ex-presidente colocou um retrato em que aparecem Boulos e Lula no lugar da fotografia de um presídio originalmente escolhida pelo portal para ilustrar a reportagem.

"Claro que esse sigilo é apenas mais uma cabulosa coincidência", escreveu Bolsonaro.

Boulos preparou uma ação de indenização por danos morais, que protocolará nesta quarta-feira (8). Nela, ele afirma que a montagem, "de forma maliciosa", busca "atrelá-lo a fatos totalmente alheios à sua pessoa ou mesmo à sua atividade no cargo de deputado federal".

A medida pede exclusão imediata da postagem e indenização no valor de R$ 1 por visualização e de R$ 2 por compartilhamento da postagem. Até esta quarta-feira (8), a publicação já tinha mais de 1 milhão de visualizações e mais de 10 mil compartilhamentos.

Na peça, Boulos pede ainda que 95% do valor da indenização seja repassado ao Projeto Comprova, iniciativa jornalística de combate a fake news mantida pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).