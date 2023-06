O cineasta Geraldo Sarno (1938-2022) será tema de uma mostra no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Serão exibidos 26 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens.

O evento ocorrerá entre os dias 17 de junho e 9 de julho.

Com a curadoria de Ewerton Belico e Leonardo Amaral, a mostra reunirá desde títulos raros no circuito comercial, como "Viramundo" (1965) até o seu último trabalho, Sertânia (2018).

Cena do filme 'Sertânia', de Geraldo Sarno - Divulgação

ORGULHO

A cantora Wanessa Camargo se apresentou no Camarote Pride, na avenida Paulista, em São Paulo, durante a Parada LGBT+, no domingo (11). A festa foi realizada no Blue Note, no Conjunto Nacional. O ex-deputado federal Alexandre Frota prestigiou o camarote, que foi idealizado por Guto Melo.