O livro "A Máquina de Fazer Espanhóis", do escritor português Valter Hugo Mãe, vai virar filme.

O longa terá direção de Cao Hamburger, e será produzido por Diane Maia, da Amaia Produções, em parceria com Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O filme contará a história do protagonista octogenário Antonio Silva, que é internado pelos filhos em um asilo contra a sua vontade.

A produção será dividida em dois tempos: passado e presente. No momento atual, ele vive em uma casa de repouso construída à beira de um jardim e de um cemitério.

O passado é apresentado por meio das lembranças de Silva. Ele relembra a opressão sofrida na ditadura e sente culpa e arrependimento por coisas que fez ou deixou de fazer.

As produtoras Renata de Almeida e Diane Maia com o diretor Cao Hamburger - Paola Alfamor/Divulgação

