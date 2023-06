O livro "Gay de Família", de Felipe Fagundes, vai vai virar filme. A produtora Maria Farinha comprou os direitos da obra, que acompanha a vida de um jovem homossexual que deixa a casa dos pais por não se sentir confortável ao lado da família.

O escritor Felipe Fagundes, autor do livro "Gay de Família" - @felipe_fngds no Instagram

Tudo muda quando ele aceita ajudar o seu irmão a cuidar dos seus três sobrinhos. A comédia está em fase de desenvolvimento e não tem previsão de lançamento.

LETRAS

A socióloga Angela Alonso, colunista da Folha, recebeu convidados como a vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, no lançamento do seu livro "Treze - A Política de Rua de Lula a Dilma". No evento, realizado na Livraria da Vila, em Pinheiros, São Paulo, na semana passada, a autora conversou sobre a obra com o jornalista Fernando de Barros e Silva. A editora e crítica literária Rita Palmeira também passou por lá.