O ator Mateus Solano entrou para o elenco do filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", dirigido por Maurício Eça. O artista fará o papel de Licurgo, diretor do museu e do colégio do Limoeiro.

O ator Mateus Solano - Divulgação

No longa, Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) se unem para impedir que o espaço cultural seja leiloado.

CONTRACAPA

O médico e colunista da Folha Drauzio Varella lançou o livro de memórias "O Exercício da Incerteza" (Companhia das Letras) em debate com a antropóloga Lilia Schwarcz, na semana passada, no Itaú Cultural, em São Paulo. O editor Luiz Schwarcz prestigiou o evento. A jornalista Mariana Varella, filha de Drauzio, também esteve lá.