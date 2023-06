O cantor e compositor Nando Reis vai lançar no próximo dia 26 seu primeiro podcast, "Lugar de Sonho". Dividido em cinco episódios, a série fará uma retrospectiva de episódios de sua carreira e vida pessoal.

Músico Nando Reis - Divulgação

Há um capítulo, por exemplo, dedicado à sua relação com a cantora Cássia Eller, outro sobre sua infância e um sobre a formação dos Titãs.

Os depoimentos são entremeados com gravações do acervo pessoal do artista, que inclui um trecho de seu primeiro show, realizado no colégio Equipe, em 1979.

TABLADO

O ator Eriberto Leão recebeu convidados na pré-estreia do espetáculo "O Astronauta", na semana passada, no Teatro Nair Belo, em São Paulo. A atriz Mariana Hein e o cantor Kiko Zambianchi prestigiaram a sessão.