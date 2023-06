Uma música inédita composta por Pitty fará parte do álbum que Elza Soares deixou pronto antes de morrer. A roqueira escreveu "Feminelza" especialmente para a cantora considerada a voz do último milênio.

A cantora Pitty, se apresenta no palco Adidas durante o segundo dia da 10ª edição do Lollapalooza - Adriano Vizoni/Folhapress

A faixa estará em "No Tempo da Intolerância", que será lançado pela gravadora Deck no próximo dia 23, data em que Elza completaria 93 anos.

O álbum, com produção de Rafael Ramos, terá dez músicas. Além de Pitty, Rita Lee também compôs uma canção, em parceria com o marido, Roberto de Carvalho, para o álbum de Elza: "Rainha Africana".

CLIQUE

A cantora Ana Canãs posa nua para a série 'sofá azul' do fotógrafo Angelo Pastorello - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora Ana Cañas foi fotografada nua para a série "Sofá Azul", do fotógrafo Angelo Pastorello, em comemoração aos 30 anos de carreira do artista. Já participaram do projeto as atrizes Laura Cardoso e Erika Januza, o chef Henrique Fogaça, o cantor e apresentador Ronnie Von e a apresentadora Ana Paula Padrão.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH