A Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo, vai se apresentar no teatro do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, no próximo dia 16 de junho.

Serão exibidos no concerto temas tradicionais da Palestina, do Irã, da Guiné, do Congo e do Brasil. A direção musical é do multi-instrumentista Carlinhos Antunes.

A Orquestra Mundana Refugi durante apresentação no Sesc Pinheiros, em São Paulo - Divulgação

Toda a renda líquida obtida com a venda dos ingressos será revertida para o Programa Santa Plural. Criado em 2021, a iniciativa tem o objetivo de ampliar a diversidade racial no colégio e combater o racismo estrutural por meio da implantação de diferentes ações, como mudanças no currículo escolar e concessão de bolsas de estudo.