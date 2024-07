China conquista as duas primeiras medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris

São Paulo

A primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 é da China. O país conquistou primeira posição na manhã deste sábado (27) com a vitória de Huang Yuting e Sheng Lihao, por 16 a 12, na prova de tiro esportivo com carabina de ar comprimido de 10 m, na categoria de equipes mistas.

A prata ficou com a dupla Keum Jihyeon e Park Haju, da Coreia do Sul. Antes, ocorreu a disputa do terceiro lugar. Alexandra Le e Islam Satpayev, do Cazaquistão, se tornaram os primeiros medalhistas nesta edição dos Jogos ao baterem Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, da Alemanha.

Huang Yuting e Sheng Lihao venceram a disputa pelo ouro na prova de tiro esportivo com carabina de ar comprimido de 10m - Amr Alfiky - 27.jul.2024 - Reuters

Há três anos, em Tóquio, a China também conquistou o primeiro ouro, com a vitória de Yang Qian e Yang Haoran na estreia do tiro com carabina de pressão como modalidade olímpica.

Também neste sábado, a dupla Yani Chang e Yiwen Chen conquistou o segundo ouro para o país asiático nas Olimpíadas de Paris, durante a final feminina do trampolim sincronizado de 3 m.

Os Estados Unidos conquistaram a prata nos saltos ornamentais, com Sarah Bacon e Kassidy Cook, e a Grã-Bretanha ficou com o bronze.