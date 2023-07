O cineasta Pedro Henrique França e a diretora Benedita Casé vão lançar no próximo dia 3 de agosto o videocast PcDPOD, que eles afirmam ser o primeiro podcast em vídeo feito por pessoas com deficiência.

Serão oito episódios, disponibilizados semanalmente em um canal no YouTube e também no Spotify. A produção é da Dia Estúdio.

Benedita Casé e Pedro Henrique França lançam videocast - João Pedro Januário/Divulgação

"O nome veio dessa ideia de afirmar que nós podemos ser e fazer o que quisermos, e não o que o capacitismo da sociedade brasileira determinou que éramos capazes", diz Pedro.

"Precisamos avançar urgentemente no debate sobre o preconceito às pessoas com deficiência que deixam milhões à margem da sociedade. Sete em cada dez pessoas com deficiência se encontram fora do mercado de trabalho. Inclusive dentro do nosso próprio meio artístico", completa.

O último episódio vai ao ar em 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na data, Pedro e Benedita vão receber como convidadas suas mães, Maria Helena e Regina Casé, respectivamente.

Toda a primeira temporada já está gravada. Também participam do videocast o influenciador Ivan Baron, a atriz Tabata Contri, o ator e humorista Gigante Léo, entre outros.

Pedro e Benedita, que já trabalham com televisão e cinema, estão estreando como apresentadores no videocast, que é também idealizado por eles.

"Vamos falar sobre muitos assuntos: afetos e desejos, urbanismo, políticas públicas, internet e capacitismo algorítmico, autoestima, representatividade, entretenimento", afirma Pedro.

Benedita Casé recebeu o diagnóstico de surdez aos 4 anos, e França é um homem com nanismo.