O jornalista Fabio Turci lançará, na próxima quinta (6), o podcast "Existo", em que vai conversar com pessoas LGBTI+, negras, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. É o primeiro projeto dele após ter saído da Globo, em abril.

O novo podcast de Fabio Turci é gravado nas ruas - Kalú Kariú/Divulgação

"Há pessoas que a sociedade não enxerga ou que julga sem conhecer. Mas, a partir do momento em que ouvimos as histórias de vida dessas pessoas, é impossível não se emocionar. Aí, os estereótipos e preconceitos dão lugar ao respeito e à admiração. Esse é o objetivo fundamental do podcast", diz Turci.

O jornalista, que se define como homem heterossexual e cisgênero, tem desenvolvido conteúdos contra homotransfobia e racismo.

Na semana passada, ele publicou artigo na Folha, em que mostra que a violência contra a população LGBTQIA+ no estado de São Paulo deixou de ser predominantemente doméstica e passou a ser mais frequente nas ruas.

PALCO

O ator Alex Nader recebeu convidados na estreia do monólogo "Âncora", na semana passada, no Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB), em São Paulo. O diretor e autor do espetáculo, Leandro Muniz, e a atriz Dandara Albuquerque estiveram lá.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH