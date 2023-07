O MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na avenida Europa, em São Paulo, vai receber uma exposição dedicada à vida e à obra de B.B King.

O músico B.B. King em um show em Paris - Bertrand Guay - 12.dez.1989/AFP

A mostra vai reunir imagens do acervo do rei do blues, desde o começo de sua carreira até o auge de seu sucesso, e objetos como o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971 e a icônica guitarra Gibson Lucille, assinada por King em seu show em São Paulo em 1993.

Paralelamente à trajetória do artista, a exposição vai fazer uma linha do tempo de movimentos de luta contra a segregação ao redor do mundo.

"B.B. King: um mundo melhor em algum lugar" será aberto ao público no próximo dia 26.

LETRAS

A atriz Mel Lisboa recepcionou convidados no coquetel de abertura da primeira edição do festival literário Arena da Palavra, que ocorreu na noite de quinta (6), no Instituto Artium, em São Paulo. O idealizador e curador do projeto, Marcelo Sollero, compareceu. A editora Cecilia Arbolave passou por lá.