O Centro Cultural São Paulo (CCSP) apresentará, a partir do dia 8, a exposição coletiva "Ah, Eu Amo as Mulheres Brasileiras!".

A mostra propõe uma revisão crítica da imagem estereotipada das brasileiras.

É verão (2019), de Dalila Coelho, faz parte da exposição - Divulgação

Serão exibidos 36 trabalhos de 19 mulheres de diferentes locais do país.

A exposição é uma versão de "Oh, I Love Brazilian Women", que foi apresentada em Nova York, no ano passado.

A curadora das duas mostras, Luiza Testa, afirma que nos Estados Unidos, a ideia foi chamar a atenção para a visão muitas vezes objetificada que os estrangeiros têm dos corpos das brasileiras.

"O foco da exposição agora é a origem do problema e as consequências dele para a mulher brasileira", explica Luiza Testa

A mostra ficará em cartaz até 27 de agosto.

