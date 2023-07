O coreógrafo Alejandro Ahmed é o novo diretor artístico do Balé da Cidade de São Paulo. O seu nome será anunciado nos próximos dias pela direção do Theatro Municipal de São Paulo.

Ahmed substituirá a coreógrafa Cassi Abranches, que deixou a direção da companhia no início de junho.

À coluna, o novo diretor diz que o seu objetivo é estreitar a relação do balé com a capital paulista e com o público. A ideia, segundo ele, é pensar o que a companhia de dança pública pode dar para as pessoas que vivem em São Paulo e também para o país.

O coreógrafo Alejandro Ahmed - Divulgação

"E isso para mim é importante em termos amplos: técnicos, socioculturais, de acesso, de o Theatro Municipal não ser um castelo, mas um centro de atração e constante partilha entre público e artistas", diz.

O coreógrafo é conhecido também pelo seu interesse pelos avanços tecnológicos na área de inteligência artificial e de que forma isso poderá afetar a dança. "É um assunto ainda muito incipiente e não significa que a gente vá trocar a aula de balé por programação em java", comenta, aos risos.

"Mas eu acho que é necessário pensar que há uma integração entre as coisas, desde que você as pratique de modo a pensar o corpo como essa fonte de entrada e saída de informação e de transformação constantes", afirma.

Ele aposta que, em pouco tempo, máquinas serão capazes de criar coreografias. "E isso não significa que a gente vai ser substituído. Significa que a nossa extensão se modificou".

Para Ahmed, não haverá recuo no avanço tecnológico. "Às vezes, essa nostalgia de uma volta a um período menos tecnológico é, a meu ver, uma recusa em tentar encontrar um modo de se apropriar desse território como seu, inclusive nas responsabilidades éticas que a gente deve ter com isso", pontua.

Nascido no Uruguai, o coreógrafo se mudou com a família para o Brasil aos 3 anos. Ele começou a dançar aos 12 anos, e aos 17, fez a sua primeira coreografia. Ficou conhecido pelo seu trabalho no Grupo Cena 11, de Florianópolis.

Ahmed já tinha trabalhado com o Balé da Cidade em 2021, quando fez a concepção e coreografou uma peça da obra do americano John Cage composta há 30 anos, que resultou no espetáculo "Sixty Eight em Axys Atlas".