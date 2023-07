A atriz Samantha Schmütz vai mostrar seu lado cantora nos Estados Unidos. Ele foi convidada para participar da primeira turnê no país norte-americano do maestro, arranjador e multi-instrumentista brasileiro Arthur Verocai.

O maestro, arranjador e multi-instrumentista brasileiro Arthur Verocai e a atriz e cantora Samantha Schmütz - Chiacos/Divulgação

"Vejo esse convite como um lugar de conquista, de batalha, de dedicação, de colheita, já que também sou cantora há mais de 20 anos. Estrear nos Estados Unidos numa tour com Arthur Verocai, um artista que prima pela qualidade musical, me apresentar com uma orquestra, é muito significativo, simbólico", afirma ela.

O músico apresentará as canções de seu primeiro álbum, "Arthur Verocai", de 1972, além de outras canções. O artista já fez arranjos para Ivan Lins e Elis Regina.

Os shows serão realizados nos dias 6 e 7 de agosto em Los Angeles, no The Mayan; no dia 11, em Nova York, no festival Summer for the City, no Lincoln Center; no dia 15, em Chicago, no Thalia Hall; e no dia 19, em Berkeley, no UC Theatre.

Embora seja mais conhecida como atriz, Samantha Schmütz desde cedo também se dedicou à música. Começou a estudar canto aos 17 anos e, aos 20, se apresentava em bares em Niterói (RJ), cidade onde morava.

Por quatro anos, ela integrou a banda Mulheres Cantam Beatles e participou também de diversos musicais.

No ano passado, ela lançou nas plataformas de música três músicas: "Edifício Brasil", "Bossa Loka" e "Segredo", sendo esta última de sua autoria.

Desde 2020, Samantha Schmütz mora em Los Angeles, onde estuda canto e atuação e, em breve, iniciará aulas de piano. "Meu sonho agora é fazer uma peça na Broadway", diz ela.