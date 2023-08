A Federação Domésticas-SP e o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município de São Paulo vão fazer uma manifestação no sábado (12), em frente ao clube Harmonia, localizado no Jardim América, na capital paulista. A mobilização "contra discriminação e atitudes preconceituosas" é uma resposta da categoria à regras impostas pela associação para a entrada e permanência de babás.

Além do uso de uniforme na cor branca, o Harmonia determinou uma série de restrições sobre os locais que essas profissionais podem ficar e até mesmo fazer suas refeições. É vetado, por exemplo, que elas frequentem os restaurantes da sede ou da piscina —a não ser que estejam "acompanhadas das crianças e dos patrões".

Em nota de repúdio, as entidades afirmam que as regras são discriminatórias. O Harmonia nega.

Regras para babás do clube Harmonia, de São Paulo - Reprodução

"A aplicação de restrições específicas aos acompanhantes que são empregados domésticos dos associados, e não aos demais visitantes —como é o caso de familiares e amigos— visa demarcar aqueles que estão no local, mas que não pertencem à classe social dos associados, o que facilita e encoraja a prática de ações discriminatórias contra os empregados domésticos que ali estão exercendo seu trabalho", diz a nota.

A federação e o sindicato dizem também que vem recebendo relatos de babás que frequentam este e outros clubes de elite de São Paulo e que se sentem "constrangidas com as exigências e privações". Afirmam também que vão tomar medidas legais para que sejam apuradas e punidas supostas irregularidades.

Como mostrou a coluna, um comunicado da diretoria do Harmonia sobre novas regras para a entrada de babás, enfermeiras e motoristas particulares no clube gerou incômodo entre parte dos sócios.

As medidas determinaram que as babás só podem fazer refeições dentro da associação quando estiverem acompanhadas das crianças e em dois locais: nas mesas dispostas entre o quiosque e a piscina infantil e nas mesas em frente ao balcão da lanchonete da piscina.

Sobre a vestimenta, a diretoria do Harmonia destaca que é permitido o uso de "bermudas na altura do joelho, e camiseta na cor branca, sem qualquer tipo de inscrição, estampa ou transparência, não sendo permitido o uso de shorts ou colant".

O Harmonia foi fundado em 1930 por dissidentes do Paulistano, outro clube de elite de São Paulo.

Questionado sobre as restrições impostas às babás nos restaurantes, o Harmonia disse que houve um aumento de 20% dos frequentadores do clube, o que fez com que fossem reforçadas as "políticas já existentes referentes a quaisquer não-sócios".

A diretoria afirmou também que este novo regulamento de acesso de visitantes e profissionais foi redigido por um grupo de trabalho, que contou com a participação de gestores, sócios e família. "Portanto, tam a validação da grande maioria dos associados", disse.

"Vale destacar que, em nenhum momento, essas medidas limitam, restringem ou discriminam a presença destes acompanhantes em qualquer ambiente. Pelo contrário. Foram adicionados espaços não-obrigatórios nos quais os visitantes têm preferência para ocupação, seguindo exatamente os mesmos padrões oferecidos aos sócios nos espaços anteriores", complementou o clube.

O Harmonia afirmou ainda que possui "a menor taxa para acesso de acompanhantes dentre todos os clubes com padrão similar" na capital paulista. É cobrada uma taxa mensal de R$ 150 por família para a entrada de acompanhantes aos finais de semana.

O clube disse que o uso de uniformes por acompanhantes "é um requerimento que precisa ser seguido por quem desejar utilizar nossa estrutura, assim como há regras proibindo consumo de bebidas alcoólicas, fumo ou desenvolvimento de atividades que não estejam em conformidade com a função profissional."

NA TELINHA

A cantora Liniker e a atriz Taís Araujo estiveram juntas nos bastidores do Criança Esperança, da TV Globo, na noite de segunda (7). Sediada no anfiteatro do Riocentro, no Rio de Janeiro, a atração reuniu, pela primeira vez, as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana em um mesmo palco. As cantoras Alcione e MC Carol também se apresentaram.