O músico Herbert Vianna relembrou o namoro que teve com a cantora Paula Toller em entrevista ao programa Som Brasil especial sobre Os Paralamas do Sucesso, que vai ao ar na quarta (1º), na Globo. "Ela era muito caprichosa, perfeccionista com a língua e me chamava a atenção sobre a pronúncia."

Vianna falou também sobre como a música "Nada por Mim", faixa que virou um grande sucesso na voz de Marina Lima, foi criada em cima do fim do romance deles.

Bi Ribeiro, Herbert Vianna e João Barone contam histórias dos 40 anos de trajetória dos Paralamas do Sucesso em especial da Globo - Lucas Landau/Globo.

"Quando escrevi essa música, que digo que foi o final da ‘fase Toller’, ela refletia esse momento de término. Eu mostrei a música no violão para ela [Marina Lima]. Quando vi tocando no Brasil todo, daquela forma, foi uma surpresa", afirma.

"Nada por Mim" é assinada por ele e por Paula. A cantora também gravou a música um ano depois de Marina Lima, em 1986, com a sua banda, o Kid Abelha.

No especial, Vianna, Bi Ribeiro e João Barone são entrevistados por Pedro Bial e contam histórias da trajetória de 40 anos dos Paralamas. A atração será exibida após a novela "Renascer".

LETRAS

O filósofo Peter Pál Pelbart recebeu convidados no lançamento do seu livro "O Judeu Pós-Judeu: Judaicidade e Etnocracia", escrito em parceria com o israelense Bentzi Laor. O evento foi realizado na semana passada, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Na noite, a performer Elisa Band leu poemas sobre Israel e a Faixa de Gaza. O sociólogo Laymert Garcia dos Santos também declamou poemas.