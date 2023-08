A cantora Fafá de Belém é a mais nova agenciada da Play9, mediatech de conteúdo e audiência do comunicador digital Felipe Neto e do empresário João Pedro Paes Leme. A empresa, que tem em seu time nomes como as apresentadoras Fátima Bernardes e Angélica, ficará responsável pelo gerenciamento das redes sociais e dos contratos comerciais da artista.

A cantora Fafá de Belem em um evento na capital paulista - Marlene Bergamo - 23.mai.2023/Folhapress

ESTANTE

O apresentador Luciano Huck prestigiou, na semana passada, o lançamento do livro "A Arte da Política Econômica", do Iepe (Instituto de Estudos de Política Econômica)/Casa das Garças, na livraria da Travessa, do shopping Iguatemi, em São Paulo. O pesquisador José Augusto Coelho Fernandes é o organizador da publicação, que reúne depoimentos de economistas que participaram de quase todos os governos desde os anos 1980. A ex-ministra e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas), Claudia Costin, é uma das personalidades que participam da obra.