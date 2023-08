A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, defendeu a tese de que o STF (Supremo Tribunal Federal) não pode abrigar um inquérito contra Jair Bolsonaro (PL) e pessoas de seu entorno pelo suposto desvio de joias de alto valor da Presidência. O motivo seria a ausência de foro privilegiado.

Araújo sustentou que não há necessidade de duplicar a investigação, uma vez que o caso dos itens de luxo já tramita na 6ª Vara Federal de Guarulhos (SP). Disse, ainda, que há risco de todo o processo ser anulado se eventualmente o Supremo for considerado incompetente para julgar a questão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a sede da Polícia Federal, em Brasília, após prestar depoimento - Pedro Ladeira - 26.abr.2023/Folhapress

Por fim, solicitou que o STF declarasse declínio de competência, e que a investigação contra Bolsonaro e seus aliados fosse submetida à vara federal na cidade paulista.

O parecer, manifestado por ela no dia 7 deste mês, vai ao encontro do argumento utilizado pelo ex-mandatário para ficar em silêncio nesta quinta-feira (31), durante depoimento a autoridades policiais.

Na manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, Araújo afirmou que inexiste, no caso das joias, "investigado com foro por prerrogativa de função". O privilégio, segundo a vice-procuradora-geral da República, só poderia ser aplicado se houvesse "contemporaneidade do fato criminoso" somada à "pertinência do tema investigado com o exercício do cargo".

O parecer da PGR foi dado dias antes de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal que mirou aliados do ex-presidente, no âmbito de um relatório do órgão apontou o suposto uso da estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor e enriquecer Bolsonaro.

As conclusões da PF subsidiaram a decisão de Moraes que autorizou operações contra o general da reserva Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, o advogado Frederick Wassef e o tenente do Exército Osmar Crivelatti, que atuou na Ajudância de Ordens da Presidência.

Além da ausência de foro privilegiado, a vice-PGR destacou, em diversos momentos, o inquérito sobre as joias em tramitação na 6ª Vara Federal de Guarulhos. O procedimento apura o episódio em que um assessor tentou ingressar no país com joias sauditas não declaradas, por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

"Cuida-se de inquérito policial formalizado no dia 6 de março de 2023, quando nenhum dos investigados ocupavam cargo com foro por prerrogativa de função, e que se encontra em estágio avançado, já contando com quase 5.000 páginas, inúmeras oitivas, referências ao envolvimento de outras pessoas e um volume extenso de documentos", afirmou Araújo, ao falar sobre o inquérito que tramita em Guarulhos.

"Ainda que se pretenda sustentar que o objeto da presente petição seria mais amplo, não se justifica a instauração de procedimento em duplicidade", escreveu ainda, em seu parecer.

A vice-procuradora-geral também afirmou que "já foram fornecidos o Inventário de Encerramento de Governo e Entrega do Acervo Privado Presidencial, relativo ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, o registro patrimonial dos bens públicos referentes aos presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente da República", o que tornaria frágil a iniciativa da Polícia Federal de apurar o caso.

Ao solicitar que o STF declarasse declínio de competência, Araújo ainda sugeriu que houvesse uma atuação conjunta da PF com a corte situada em Guarulhos, inclusive para a deflagração de novas fases da investigação.

Intimado pela PF nesta quinta, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmaram, por meio de seus advogados, que a PGR (Procuradoria-Geral da República) não reconhece a competência do Supremo e de Moraes para o caso das joias.

Os aliados de Bolsonaro também optaram por ficar em silêncio —entre eles, o ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, e o militar Marcelo Câmara, que hoje assessora o ex-presidente. Eles usaram os mesmos argumentos do casal para se calar.

Na quarta-feira (30), em entrevista ao portal Metrópoles, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que, "a rigor", Bolsonaro, Michelle e outros protagonistas do caso não têm prerrogativa de foro, mas que cabe ao STF deliberar sobre a questão.

"O Supremo pode dizer que não existe foro, [que] os atos, em tese, poderiam ter sido praticados por um juízo incompetente. E, nesse aspecto, o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato", ponderou.

Atualmente, Lindôra Araújo está afastada de sua função para tratamento de saúde. Como antecipou a coluna, Luiz Augusto Santos Lima foi nomeado como substituto.