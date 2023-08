O músico Mateus Aleluia vai inaugurar, em Salvador, a exposição inédita "Benin do Lado de Cá". A mostra, que se dedica à herança afro musical brasileira e sua conexão com o continente africano, reunirá fotografias, músicas e materiais audiovisuais. O trabalho poderá ser visitado na Casa do Benin, entre 6 de setembro e 5 de dezembro.

O músico Mateus Aleluia - Vinícius Xavier/Divulgação

DIÁSPORA

"Advogamos o princípio que toda cultura vem do culto. Os africanos que atravessaram o Atlântico em direção ao Brasil criaram aqui um pan-africanismo de culto que se transformou em um pan-africanismo de cultura, que por sua vez passou a conviver com as culturas das várias etnias indígenas, donas da terra", afirma o artista.

CLIQUE

A exposição ainda poderá ser vista por meio de um museu virtual, hospedado no domínio Nações do Candomblé, idealizado por Aleluia.

LABUTA

A atriz Barbara Reis, em ensaio para a edição de setembro da revista Cidade Jardim - Ivan Erick/Divulgação

A atriz Barbara Reis estrelará a capa da edição de setembro da revista Cidade Jardim. Protagonista da atual novela das nove da TV Globo, "Terra e Paixão", a artista fala sobre sucesso, militância, mulheres que a inspiram, o bairro do Méier, no Rio de Janeiro, onde nasceu e vive até hoje, e o modo como encara seus projetos profissionais.

"Minha entrega pessoal e a seriedade com que levo minha profissão me alçaram até aqui. Acredito que é necessário ser comprometida e fazer o que tem que ser feito. No caso de uma atriz, é chegar no horário, com o texto decorado, sabendo de onde veio e para onde vai dramaturgicamente, tratar bem as pessoas e cumprir com seus deveres", afirma Reis. A edição da revista entrará em circulação na próxima sexta (1º).