O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) divulgou um comunicado em que pede a adoção de protocolos de segurança para os profissionais atuando na escalada de violência no Grande Pirambu, na periferia de Fortaleza, área com forte atuação de facções criminosas.

Ao menos três veículos foram incendiados na manhã desta quinta-feira (10) em ruas da região. O episódio ocorreu um dia após o assassinato de um homem na região.

Veículo incendiado no Grande Pirambu, na periferia de Fortaleza - Globo/Reprodução

Um dos incêndios ocorreu na avenida Dr. Theberge. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo G1 mostraram dois homens em uma moto abordando um veículo no semáforo. Os ocupantes do carro fogem e um dos criminosos bota fogo no objeto.

Moradores da região ouvidos pela coluna afirmam que o clima é de apreensão. Segundo relatos, ao menos duas escolas suspenderam as aulas e estabelecimentos locais não abriram nesta quinta.

O sindicato diz que há "urgência" na "adoção imediata" dos protocolos. A entidade recomenda diretrizes como a definição de pontos seguros para os jornalistas e a disponibilização de equipamentos de proteção individual.

Na quarta (9), dois homens suspeitos de estarem envolvidos no homicídio foram presos pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Ceará, um deles se chama Jamerson Bruno Alves, de 20 anos.

O suspeito tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto de veículo, roubo e crime contra a administração pública. Além dele, foi detido ainda um homem identificado como Wesley de Brito Ferreira, de 25, com antecedentes por tráfico de drogas.

"Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre 38, munições, entre outros materiais. Eles foram autuados em flagrante", diz a SSP. Nesta quinta, a pasta diz que registrou três ocorrências de veículos incendiados e que dois adolescentes foram detidos por suspeita de envolvimento em um dos episódios.