A ativista social Cris dos Prazeres é coautora do livro "Mulheres que Transformam - Edição Poder de uma História Volume 2", que será lançado no dia 20 de outubro, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, em São Paulo.

A ativista social Cris dos Prazeres - @crisdosprazeres no Instagram

O volume faz parte do selo Mulheres, da editora Leader, idealizado e coordenado editorialmente por Andréia Roma. Outras 21 autoras contam as suas histórias e experiências na obra.

TELINHA

O diretor Marcos Maciel, o vice-presidente da TV Cultura, Eneas Pereira, e o presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Fábio Magalhães, receberam convidados na pré-estreia do documentário de 35 anos do programa Metrópolis. A cineasta Laís Bodanzky e a apresentadora Lorena Calábria participaram do evento, realizado na noite de terça (26), no Espaço Itaú de Cinema Augusta. A apresentadora do Metrópolis Adriana Couto também marcou presença.