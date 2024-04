A primavera londrina recebeu mais uma série de palestras enfeitadas por magistrados brasileiros. Foi o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Juntou três ministros do Supremo Tribunal (Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes), mais cinco juízes do STJ.

Um dos painéis, abrilhantado pelos ministros, discutiu "Mecanismos de aprimoramento do processo eleitoral" brasileiro.

Fachada de hotel onde ocorre evento em Londres com ministros do STF e autoridades do governo Lula - Vandson Lima/Folhapress

Faz tempo, um diplomata ia todo ano a Nova York para participar de uma reunião que discutia a independência da Namíbia e comentava: "Se essa comissão se reunisse na Namíbia, ela seria independente há muitos anos".

Se o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro tiver que ser discutido na Baixada Fluminense, seus problemas serão logo resolvidos.

O ministro Alexandre de Moraes não dá sorte com as sedes de suas palestras. Entre os patrocinadores da farofa de Londres, esteve o empresário Alberto Leite. Em 2022, ele recebeu na pista do condomínio onde vive o jatinho que trazia Elon Musk, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

Precisa-se de um coordenador

Surgiu em Brasília a ideia de colocar o vice-presidente Geraldo Alckmin na coordenação política do governo. Não tem a menor possibilidade de dar certo.

Dilma Rousseff tentou essa manobra usando seu vice, Michel Temer. Deu no que deu.

Temer até tentou alguns passos e foi torpedeado pelo comissariado petista. Figurativamente, ele fazia os acertos usando o seu cartão de crédito e o Planalto não pagava as contas.