O Ministério da Cultura (MinC) vai realizar o Seminário Memória e Democracia na quinta (14) e na sexta-feira (15), no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

O evento dá início ao processo de debate em torno do Museu da Democracia, prometido pela ministra Margareth Menezes logo após os ataques de 8 de janeiro.

A ministra da Cultura Margareth Menezes na inauguração da pasta em janeiro de 2023, em Brasília - Reuters

Entre os convidados estão historiadora e cientista política Heloisa Starling, a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, a professora Ynaê Lopes dos Santos, a poeta e geógrafa Márcia Kambeba e o integrante da Fundação do Museu da Memória e Direitos Humanos (MMDH) do Chile Álvaro Ahumada San Martín.

" O seminário é uma oportunidade de diálogo entre pessoas de diferentes áreas da cultura e do conhecimento, promovendo uma discussão aberta sobre a democracia, sua história, significado e importância na vida política, social e cultural do Brasil", afirma Menezes.

Ela participará da mesa de abertura juntamente com os ministros Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Silvio Almeida (Direitos Humanos), a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, a presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro, e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass.

No encerramento do evento, haverá apresentação das cantoras Zélia Duncan e Ana Costa, acompanhadas das musicistas Geiza Carvalho, Jessica Zarpey e Giselle Sorriso.