O tenente-coronel Mauro Cid vai citar militares que participaram do núcleo do governo de Jair Bolsonaro (PL) em seu acordo de delação premiada, homologado no fim de semana pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-presidente. - 8.set.2023/Reuters

BRAÇO ARMADO

Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, deve citar, entre outros, o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo passado, e também o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

NADA A VER

Heleno já negou, em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF, que tivesse ajudado a articular uma tentativa de golpe.

CORDA

Ramos afirmou, quando estava no cargo, que seria "ultrajante e ofensivo" afirmar que os militares estariam envolvidos em algum plano de golpe. Mas fez um alerta para "o outro lado": "Não estica a corda".

CORDA 2

De acordo com pessoas familiarizadas com as tratativas de colaboração de Cid, ele deve citar também os generais Eduardo Pazuello e Braga Netto, e um outro general da reserva.

UFA!

O Exército, no entanto, pode respirar aliviado: o ex-ajudante de ordens não deve citar militares da ativa em seu depoimento, mesmo diante do fato de golpistas do 8/1 terem permanecido por longo tempo acampados no QG da força por um longo tempo.

BARRAGEM

Pelo contrário: ele vem afirmando que o Exército barrou qualquer tentativa de estímulo a uma intervenção militar no processo político.

EU FUI

A rapper Karol Conká foi uma das convidadas da área VIP do festival The Town, sediado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor Leo Santana e o apresentador Tadeu Schmidt também prestigiaram o segundo final de semana do evento, que terá uma nova edição em 2025.