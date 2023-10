Brasileiros que estão em Israel e tentaram voltar ao país por meio de voos comerciais encontraram preços exorbitantes nas passagens aéreas. O trajeto com destino ao Brasil, com embarque previsto para esta quinta-feira (12), chegava a R$ 36 mil.

Primeiro avião da FAB que resgatou brasileiros em Israel chega a Brasília - Gabriela Biló - 11.out.23/Folhapress

PLANO DE VOO

A coluna ouviu relatos de brasileiros que tentaram sair de Tel Aviv em voos normais e desistiram depois que se depararam com os preços estratosféricos. Além disso, a maioria das viagens estava sendo cancelada.

LUPA

Voos previstos para outros dias tinham tarifas mais baixas —mas igualmente salgadas. Para a sexta (13), o trajeto de Tel Aviv para Guarulhos (SP), com duas escalas, na Espanha e na França, custava R$ 7.921 no Google Flights, o serviço do Google para a compra de passagens.

LUPA 2

Os trajetos de sábado (14) voltavam a subir. Um voo com escala em Dubai custava R$ 12 mil. A viagem, no total, demoraria 39 horas. Não há voo direto entre Israel e o Brasil.

PISTA

O aeroporto de Tel Aviv já teve 3.563 voos cancelados entre domingo (8), um dia após o grupo terrorista Hamas lançar um ataque ao país, e quarta-feira (11). As informações são do site Flight Aware, que compila dados sobre o setor.

PISTA 2

Segundo o monitoramento, outros 497 voos previstos para esta quinta também já foram suspensos.

INDICAÇÃO

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em que orientava brasileiros que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, a embarcarem em voos comerciais.

DIÁLOGOS

O arqueólogo Eduardo Neves mediou um bate-papo entre o ministro Fazenda, Fernando Haddad, e o arqueólogo britânico David Wengrow, na terça (10), no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo. No encontro, eles conversaram sobre a obra mais recente do petista, "O Terceiro Excluído: Contribuição para Uma Antropologia Dialética", e o best-seller do estrangeiro sobre a história da humanidade, "O Despertar de Tudo". A documentarista Tatiana Toffoli também passou por lá.