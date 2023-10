O brasileiro-palestino Hasan Said Rabee está na Faixa de Gaza com a família e diz que "não dá para sair [do local]". "Está cercado aqui", afirma.

O brasileiro-palestino Hasan Said Rabee está na Faixa de Gaza - Arquivo Pessoal

Em conversa por mensagem com a coluna, ele mandou vídeos feitos pelo seu celular que mostram imagens de ataques aéreos. "Mais um bombardeio aqui, perto do hospital. Infelizmente, os bombardeios não param um segundo. Muito triste, muito triste", afirma ele, em um dos vídeos (veja abaixo).

"A fronteira na cidade de Rafá está fechada desde que foi bombardeada ontem [terça]. Não temos como sair", diz.

Hasan acrescenta que ele e a família estão sem água e sem energia elétrica e que tiveram de mudar de casa na manhã desta quarta (11) após bombardeios perto de onde estavam. "Temos comida para poucos dias", acrescenta.

Ele mora em São Paulo e foi para a Faixa de Gaza há dez dias com a mulher e as duas filhas crianças para visitar familiares.

O governo brasileiro estuda formas de tirar os brasileiros que estão no local.

Nesta quarta (11), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que conversou com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, e que estão adiantadas as tratativas para que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza deixem a região pela cidade palestina de Rafah.

Vieira afirmou que "conta com o apoio egípcio" e que os brasileiros estarão "sãos e salvos" ao cruzarem a fronteira.

"Acabo de falar por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Egito, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza, pela passagem de Rafah, para que entre no território egípcio, onde estarão a salvo", afirmou.

"Creio que essa é uma boa iniciativa. Conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo riscos. Dessa forma, estarão sãos e salvos no território egípcio e estamos trabalhando para conseguir informar o governo egípcio da documentação, dia e horário que o ônibus passaria", completou.

O governo estima que cerca de 25 brasileiros querem deixar a região da Faixa de Gaza e serem repatriados. A operação na região é de mais alto risco, quando comparados com os voos de repatriação que estão deixando Israel.

A embaixada local já alugou um ônibus para fazer a travessia.

O conflito começou com ataques do grupo terrorista Hamas sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza no último sábado (7).