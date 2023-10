A ministra da Cultura, Margareth Menezes, estuda a possibilidade de voltar a se apresentar no Carnaval de Salvador em 2024. Uma das maiores referências da música baiana, a cantora preparava seu grande retorno aos trios elétricos para este ano, após o longo resguardo imposto pela epidemia de Covid-19.

A ministra da Cultura Margareth Menezes na inauguração da pasta em janeiro de 2023, em Brasília - Reuters

O convite para que assumisse a pasta no governo Lula, no entanto, fez com que a artista abrisse mão de uma extensa agenda de eventos.

Na folia, Margareth está acostumada a passar de três a seis horas em cima de trios elétricos, em uma maratona de cortejos que costuma se iniciar ainda antes do feriado.

Para além da conciliação com os compromissos de ministra de Estado, a artista precisa buscar o aval da Comissão de Ética Pública da Presidência da República—a ela é vedado, por exemplo, participar de eventos que tenham patrocínio do governo ou de estatais.

