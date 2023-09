A Globo prepara uma edição especial do programa Som Brasil para homenagear Alcione e a história do samba. A atração, que vai ao ar no dia 11 de outubro, já foi gravada na quadra da Mangueira. A cantora será o tema do enredo da escola de samba para o Carnaval do ano que vem.

A cantora Alcione é entrevistada para o programa Som Brasil - Lucas Landau/Divulgação

Em conversa com Pedro Bial, que apresenta o programa, Alcione conta que conviveu com Cartola (1908-1980) e Jamelão (1913-2008), dois nomes históricos da Mangueira.

A maranhense disse também que achava até que Jamelão não gostasse dela por um episódio em que ela o chamou de senhor. "Eu o convidei para cantar no meu disco, mas ele respondeu com um: 'O senhor está no céu' [...] Mas ele chegou, gravou e ficamos amigos depois."

Ainda na entrevista, a cantora fala sobre a razão para nunca ter escrito canções. "Nunca compus nem me meti a compor porque eu tinha muito poeta fazendo música boa para mim. [Pensei:] ‘Eu não vou me meter nessa seara, melhor deixar com eles'."

Desde o ano passado, a Globo tem investido neste formato do Som Brasil, em que homenageia músicos ou grupos brasileiros. Os cantores Sandy, Luan Santana, Thiaguinho e Alexandre Pires e a banda Titãs já foram alguns dos contemplados pelo programa.

A atração é realizada pelo mesmo núcleo de produção do programa Conversa com Bial.

PISTA

A atriz Martha Nowill compareceu ao baile em comemoração aos cem anos da ONG Liga Solidária, realizado no Jockey Club de São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra Jr., e a deputada estadual de São Paulo Marina Helou (Rede) estiveram lá.