As internações por Covid-19 seguem aumentando em São Paulo. Uma pesquisa realizada pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) com 86 hospitais privados do estado mostra que 76% deles registraram aumento no número de pacientes internados por causa da doença nos últimos 15 dias.

Equipe médica na UTI para tratamento da Covid-19 do Hospital Albert Einstein, em São Paulo - Eduardo Anizelli - 9.dez.2020/Folhapress

As hospitalizações se referem tanto àquelas em leitos clínicos quanto em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O levantamento foi feito entre o dia 6 de novembro e quinta (16).

Pesquisa realizada em outubro pela mesma entidade já mostrava que as unidades de saúde vinham registrando crescimento nas internações por Covid, em proporção igual à verificada agora, de 76%.

Desta vez, 55% dos hospitais disseram que verificaram crescimento de até 5% nas internações em leitos clínicos, e outros 43% responderam que houve aumento de 6% a 10% nas hospitalizações em suas unidades.

Na pesquisa de outubro, a grande maioria (92%) dos hospitais apontavam crescimento de até 5% nas internações clínicas por Covid —e apenas 2% na faixa entre 6% e 10%.

Já as internações em UTI se mantiveram em patamar semelhante em ambos os levantamentos. Na pesquisa deste mês, 96% das unidades ouvidas disseram que houve um aumento de até 5% nas hospitalizações na UTI —em outubro, 92% dos hospitais indicaram essa faixa de crescimento.

Para o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, os dados apontam que o vírus segue em circulação no estado paulista. "A Covid continua presente e não demonstrou recuo em nossos hospitais. O melhor caminho é completar o esquema vacinal", diz ele.

O SindHosp também verificou em novembro um aumento de casos de pessoas atendidas em prontos-socorros com suspeita de Covid em 81% dos estabelecimentos.

Quando realizam o exame, 62% dos hospitais afirmam que verificaram um aumento de 6% a 10% da positividade (exames com resultado positivo) da Covid no mesmo período.

Pessoas com idades entre 30 e 50 anos estão entre as mais atendidas por causa da doença para 41% das instituições de saúde que responderam à pesquisa.

PALMAS

O ator Fernando Siqueira, que está em cartaz com a peça "Methusalem or the Eternal Bourgeois", na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA - Arquivo pessoal

O artista brasileiro Fernando Siqueira foi parabenziado pelo ator norte-americano Shia LaBeouf por sua atuação no espetáculo "Methusalem or the Eternal Bourgeois" (Matusalém ou o eterno burguês, em tradução livre), que está em cartaz na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA. O encontro, ocorrido nesta semana, se dá num momento em que o brasileiro de 25 anos tem ampliado sua presença na cena artística hollywoodiana. Além de ator, Siqueira é pintor e diretor de cinema.