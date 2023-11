O SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de SP) tem promovido encontros com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo para debater a saúde pública e as propostas de cada um para a área.

Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) estiveram na sede da entidade, na capital paulista, no mês passado. Já Kim Kataguiri (União Brasil) visitou o Sindicato na sexta (10), e Maria Helena Santos (Novo) esteve presente na segunda (13).

O presidente do SindHosp, Francisco Balestrin - Reinaldo Canato -15.jun.2016/Folhapress

"Vamos promover o debate de ideias, especialmente na saúde, para saber as propostas de cada candidato. Como entidade cidadã, o SindHosp participa do debate político e democrático do país", diz o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp.

No ano passado, a entidade apresentou aos pré-candidatos ao Governo de São Paulo um documento com propostas para melhorar o sistema de saúde pública do estado.

O SindHosp estuda fazer ação semelhante entregando um conjunto de propostas para aprimorar a gestão na saúde da capital paulista aos pré-candidatos à Prefeitura.

TABLADO

A atriz Bete Coelho recebeu convidados na estreia da peça "Ana Lívia", no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo, na semana passada. A direção do espetáculo é assinada por Daniela Thomas. A diretora Monique Gardenberg esteve lá.