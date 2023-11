O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou ofícios ao governo Tarcísio de Freitas cobrando resposta para os casos de estudantes que irão prestar o Provão Paulista e terão que fazer o exame em locais muito distantes de suas residências. Segundo o parlamentar, há relatos de alunos que terão que percorrer mais de 500 km para conseguir participar do processo seletivo.

O novo vestibular, que ocorre entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, será aplicado para todas as turmas do ensino médio nas escolas públicas do estado. Estudantes da rede pública federal de ensino médio também poderão participar, inclusive de outros estados, e serão alocados na capital paulista.

Candidatos prestam vestibular em dezembro de 2021 - Rivaldo Gomes/Folhapress

Emidio diz ter recebido queixas de alunos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) que residem no estado, mas não poderão fazer as provas em suas cidades de origem e também precisarão viajar até a capital.

"Muitos alunos não têm condições financeiras de se deslocarem da cidade de residência para a capital a fim de participar do Provão Paulista", afirma o parlamentar.

O petista destaca que apenas três dos 41 campi do instituto federal paulista ficam na capital. E diz que alunos que estão nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, por exemplo, teriam que viajar cerca de 500 km para participar da prova.

"Solicito que, com urgência, sejam resolvidas as duas questões acima levantadas, de forma a garantir a participação de todos os 11 mil estudantes do IFSP que desejarem realizar o Provão Paulista", afirma Emidio, em ofício enviado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e aos secretários da Educação, Renato Feder, e de Governo, Gilberto Kassab.

Procurada pela coluna, a Secretaria de Educação diz que as regras do Provão Paulista são claras e estão sendo amplamente divulgadas desde 15 de setembro.

"Em 29 de setembro, o DOE [Diário Oficial do Estado] informou as regras para os alunos que não pertencem à rede estadual, o que inclui matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: 'O local de aplicação do Provão Paulista Seriado I, II e III para os alunos oriundos das demais redes das unidades federativas fica restrito à capital do estado de São Paulo'", afirma.

"Assim, a Secretaria da Educação garantiu aos alunos do ensino estadual e de outras redes públicas o direito de participar do Provão Paulista. A inscrição de alunos de escolas federais ou de outros estados ficou disponível entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro. A pasta registrou interesse de estudantes de diferentes localidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul", acrescenta.

A pasta ainda afirma que o exame "é uma política pública inovadora implementada pela atual gestão estadual" e que "vai abrir novas portas aos alunos da rede pública para ingresso nas universidades vinculadas ao Governo de São Paulo, com oferta total de de mais de 15 mil vagas em cursos da USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs".

O Provão Paulista é um vestibular seriado, ou seja, será aplicado em todas as séries do ensino médio, e o ingresso na universidade dependerá do desempenho nos três anos.

Como o exame está sendo implementado agora, os formandos de 2023 farão apenas as provas deste ano, nos dias 28 e 29 de novembro. Em 2024, os alunos já terão as avaliações de dois anos a serem consideradas e, a partir de 2025, de todo o curso.

