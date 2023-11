O empresário Oscar Maroni foi detido no início da tarde de quarta-feira (22) por suspeita de embriaguez ao volante após provocar um acidente envolvendo três veículos. Levado à 27ª Delegacia de Polícia, na zona sul da capital paulista, ele foi liberado após não ficar comprovado que tinha consumido bebida alcoólica.

Maroni fez o teste de bafômetro, que deu negativo. Também foi submetido a um exame clínico no IML (Instituto Médico Legal), mas se recusou a fazer o exame de sangue. Ninguém ficou ferido no acidente.

O empresário Oscar Maroni - Eduardo Knapp -25.maio.2017/Folhapress

Segundo testemunhas, o empresário estava com a fala pastosa e apresentava sinais de desequilíbrio e dificuldades para sair do carro. A defesa de Maroni nega que ele tenha dirigido alcoolizado.

De acordo com o advogado Leonardo Pantaleão, Maroni está passando por um tratamento médico e fazendo uso de medicamentos fortes, o que pode ter provocado os sintomas que apresentou. "Não houve nenhum tipo de situação de irresponsabilidade da parte dele", diz.

No ano passado, o empresário passou por um tratamento contra um câncer de próstata.

Maroni é dono do clube Bahamas, uma conhecida casa noturna frequentada por empresários e garotas de programa em São Paulo.

A colisão ocorreu na altura do número 1.300 da rua Antonio de Macedo Soares, no Campo Belo. Segundo testemunhas, Maroni dirigia uma BMW e bateu na traseira de um Citroën C3 que estava parado no semáforo. Com o impacto, o C3 acabou atingindo o carro da frente.

Testemunhas disseram à polícia que as motoristas desceram dos seus veículos para falar com o empresário. Ele, porém, se manteve sentado, inerte e aparentava estar confuso. Na sequência, Maroni tentou dar marcha à ré e acabou atingindo outro veículo.

A Polícia Militar foi acionada, e o empresário foi detido e levado à Delegacia. O caso foi registrado como embriaguez ao volante.