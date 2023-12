A cantora paulistana Marina Melo fará um show neste sábado (2) em uma praça pública de São Paulo. A apresentação vai ocorrer a partir das 15 horas, mas o lugar exato é mantido em segredo. Para descobrir, basta mandar uma mensagem para a artista por meio do Instagram.

SECRETO

Manter o sigilo sobre o local é, segundo ela, uma forma de "se abrir para o encontro com o desconhecido e com as pessoas que estão ali". "Até agora, temos visto a cidade se alegrando e se surpreendendo com o show, e isso é muito legal", diz Marina à coluna.

SECRETO 2

Outra proposta do evento é que o público participe ativamente, seja cantando ou declamando uma poesia. A proposta foi denominada por ela de "A Cidade Canta", e ocorrerá às 16h.

É PIQUE!

Os advogados Marco Antônio Rodrigues Barbosa, Samuel Mac Dowell de Figueiredo, Taís Borja Gasparian

e outros sócios da banca Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados receberam convidados para a festa de celebração dos 50 anos do escritório de advocacia. O evento foi realizado no espaço Oca Tupiniquim, em São Paulo, na noite de quarta (29).