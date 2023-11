A cantora Daniela Mercury se apresentou ao lado do seu filho Gabriel em evento beneficente realizado pela Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (SBTH).

O músico Gilberto Gil faz participação especial no show da cantora Daniela Mercury durante jantar beneficente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia - Mônica Bento/Folhapress

O médico cardiologista Roberto Kalil Filho, presidente do conselho diretor do InCor (Instituto do Coração), fez uma participação especial tocando sax ao lado de Daniela. O músico Gilberto Gil também se apresentou na celebração, que ocorreu no hotel Rosewood, na semana passada, em São Paulo.

O evento arrecadou recursos para a realização de pesquisas e projetos da entidade.