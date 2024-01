O embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, se encontrou nesta sexta (5) com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto, em Brasília, e o presenteou com um prato de cerâmica decorado com a oração Pai Nosso escrita em árabe.

O embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, entrega uma peça de cerâmica ao presidente Lula (PT) - Divulgação

Durante a reunião, Lula agradeceu o diplomata por sua atuação no resgate dos brasileiros na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Candeas, que atua como representante do Brasil junto à Autoridade Nacional Palestina, teve papel fundamental na coordenação dos esforços da diplomacia brasileira para conseguir retirar os refugiados do meio da guerra entre Israel e Hamas.

Ele estava de férias Brasil quando o conflito estourou, mas conseguiu voltar no primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

O diplomata foi o responsável por liderar as ações do governo brasileiro para garantir água e comida para os brasileiros que ficaram detidos na fronteira de Gaza com o Egito.

Candeas serve na Cisjordânia desde dezembro de 2020.