A exposição "Ele por Eles e Elas", que homenageia o cartunista Paulo Caruso e está em cartaz no Solar Fábio Prado, na capital paulista, será prorrogada até 3 março. A decisão foi tomada pela Fundação Padre Anchieta, que administra o espaço cultural, diante do sucesso de público.

O cartunista Paulo Caruso nos estúdios da TV Cultura, em São Paulo - Silvio Tanaka - 30.mar.2009/TV Cultura

Aberta em novembro do ano passado, a mostra reúne mais de 70 trabalhos de artistas como Laerte, Mauricio de Sousa e Jaguar em celebração à trajetória do desenhista.

A atuação de Caruso como ilustrador do programa Roda Viva, da TV Cultura, ao longo de mais de 30 anos também é revisitada. Um espaço montado no Solar Fábio Prado faz com o que o visitante se sinta no centro da atração.