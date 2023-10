O Solar Fábio Prado, espaço cultural paulistano administrado pela Fundação Padre Anchieta, sediará uma exposição em homenagem ao cartunista Paulo Caruso, morto em março deste ano. Batizada como "Ele por Eles", a mostra reunirá mais de 70 trabalhos de artistas como Laerte, Mauricio de Sousa e Jaguar em celebração à trajetória do desenhista.

O cartunista Paulo Caruso nos estúdios da TV Cultura, em São Paulo - Silvio Tanaka - 30.mar.2009/TV Cultura

TRAÇO

A atuação de Caruso como ilustrador do programa Roda Viva, da TV Cultura, ao longo de mais de 30 anos também será revisitada. A exposição, que receberá o público a partir de 7 de novembro, na capital paulista, tem curadoria do presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, JAL (José Alberto Lovetro), e do diretor administrativo e financeiro do Solar Fábio Prado, Jorge Damião.

PLANALTO CENTRAL

A jornalista Diana Fernandes recebeu convidados para o lançamento do livro póstumo "O Que Vi dos Presidentes: Fatos e Versões", da jornalista Cristiana Lôbo. Fernandes é coautora da obra. Murilo Lôbo, viúvo de Cristiana, participou do evento. O diretor editorial da Planeta, Felipe Brandão, também prestigiou o lançamento.