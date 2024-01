O ator e cantor Tiago Abravanel fará as audições para a nova montagem do musical "Hairspray" por meio de um formato inédito. Detentor dos direitos do espetáculo, ele elegeu o TikTok como plataforma para receber vídeos dos inscritos que desejam fazer parte do elenco.

O ator e cantor Tiago Abravanel, que adquiriu os direitos do musical "Hairspray" - Divulgação

Uma página especial criada dentro da rede social reunirá o tutorial de participação e os materiais enviados pelos postulantes. As inscrições serão abertas no dia 17 deste mês e poderão ser acompanhadas por meio do perfil @hairspraybrasil no TikTok.

"Acho importante que o processo de escolha do elenco seja o mais aberto e democrático possível, dando espaço para todos que quiserem se inscrever. Afinal, estamos falando da jornada de personagens incríveis e inclusivos, como Tracy Turnblad", afirma Abravanel, em referência à protagonista do clássico musical.